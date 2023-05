(Toronto) La Banque Royale du Canada a essuyé une baisse de son bénéfice net et de son bénéfice ajusté au deuxième trimestre de l’exercice en cours, en comparaison avec les résultats rapportés à pareille date, un an plus tôt.

La Presse Canadienne

L’institution dont le siège social est à Toronto précise jeudi qu’en un an, le bénéfice net a reculé de 14 %, à 3,6 milliards, alors que le bénéfice ajusté a été en baisse de 13 %, à 3,8 milliards. Le bénéfice dilué par action a fondu de 13 %, à 2,58 $, alors que le bénéfice dilué par action ajusté a baissé de 11 %, à 2,65 $.

La Banque Royale explique que les résultats du trimestre à l’étude reflètent l’augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit, qui se reflète dans le recul de 14 % sur un an du bénéfice net du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Ce bénéfice a chuté de 319 millions, à 1,915 milliard.

Le bénéfice net du secteur Gestion de patrimoine a reculé de 8 %, à 742 millions, alors que celui du secteur Assurances s’est replié de 33 %, à 139 millions. En revanche, le bénéfice net du secteur Marchés des capitaux a progressé de 10 % sur un an, à 939 millions.

Les revenus de la Banque Royale lors du trimestre qui a pris fin le 30 avril dernier se sont élevés à 13,52 milliards, comparativement à 11,22 milliards lors du trimestre correspondant de 2022.

En marge de la publication de ses résultats, la Banque Royale a annoncé que son conseil d’administration a déclaré une augmentation du dividende trimestriel sur ses actions ordinaires de 0,03 $ par action, soit 2 %, pour le porter à 1,35 $ par action.

