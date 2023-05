(Toronto) La Banque Scotia a déclaré un bénéfice de 2,16 milliards au deuxième trimestre de l’exercice financier en cours, en baisse par rapport à celui de 2,75 milliards réalisé au même trimestre, l’an dernier.

La Presse Canadienne

Les revenus ont totalisé 7,93 milliards, comparativement à 7,94 milliards au même trimestre l’an dernier, tandis que les provisions pour pertes sur créances ont totalisé 709 millions, contre 219 millions il y a un an.

Sur une base ajustée, la Banque Scotia affirme avoir gagné 1,70 $ par action diluée au cours de son dernier trimestre, en baisse par rapport à un bénéfice ajusté de 2,18 $ par action diluée au même trimestre l’an dernier.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 1,78 $ par action, selon les estimations compilées par la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.

D’autre part, la banque annonce qu’elle versera un dividende trimestriel de 1,06 $ par action, contre 1,03 $ par action un an plus tôt. L’augmentation du paiement aux actionnaires intervient alors que la banque a déclaré avoir gagné 1,69 $ par action diluée pour le trimestre terminé le 30 avril, en baisse par rapport à un bénéfice de 2,16 $ par action diluée un an plus tôt.

Entreprise citée dans cette dépêche : Banque Scotia (TSX : BNS)