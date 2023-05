(Toronto) La Banque de Montréal a annoncé mercredi une augmentation de son dividende trimestriel, malgré son dévoilement d’un bénéfice du deuxième trimestre en baisse par rapport à la même période l’an dernier, ce qui était notamment attribuable à une hausse de ses provisions pour pertes sur créances.

La Presse Canadienne

La banque a annoncé mercredi qu’elle verserait désormais un dividende trimestriel de 1,47 $ par action, en hausse de 4 cents par action par rapport à celui de 1,43 $ qui prévalait jusque là.

La Banque de Montréal a réalisé un bénéfice de 1,06 milliard, soit 1,30 $ par action, pour le trimestre terminé le 30 avril, en baisse par rapport à celui de 4,76 milliards, ou 7,13 $ par action, du même trimestre un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 8,44 milliards, contre 9,32 milliards l’an dernier, tandis que la provision pour pertes sur créances de la banque s’est élevée à 1,02 milliard, après n’avoir été que de 50 millions au deuxième trimestre de l’an dernier.

Sur une base ajustée, la Banque de Montréal a indiqué avoir dégagé un profit de 2,93 $ par action au cours de son plus récent trimestre, en baisse par rapport à un bénéfice ajusté de 3,23 $ par action pour la même période l’an dernier.

Les analystes visaient en moyenne un profit ajusté de 3,19 $ par action, selon les prévisions recueillies par la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.

« Notre performance du trimestre témoigne de la grande diversité de nos activités ainsi que de la solidité, de la taille et de la stabilité de notre bilan, renforcé par l’acquisition réussie de Bank of the West », a affirmé dans un communiqué le chef de la direction, Darryl White.

La Banque de Montréal a conclu le 1er février son accord pour acquérir la banque californienne Bank of the West.

Au deuxième trimestre, les services aux particuliers et aux entreprises au Canada ont rapporté 861 millions, contre 940 millions au même trimestre l’an dernier, tandis que les mêmes activités aux États-Unis ont gagné 789 millions, contre 588 millions un an plus tôt.

Les activités de gestion de patrimoine de la Banque de Montréal ont dégagé un profit de 284 millions, en baisse par rapport à celui de 314 millions du même trimestre l’an dernier.

Les activités sur les marchés des capitaux de la banque ont rapporté 380 millions, contre 448 millions un an plus tôt.

La division des services aux entreprises de la Banque de Montréal a perdu 1,26 milliard au cours de son plus récent trimestre, alors qu’elle avait réalisé un bénéfice de 2,47 milliards au même trimestre l’an dernier.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : BMO)