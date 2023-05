L’imprimeur Transcontinental lance ces jours-ci un cahier de circulaires publicitaires, baptisé raddar, qui remplace son produit-vedette Publisac, dont la distribution de porte à porte est désormais proscrite à Montréal et dans quelques villes en périphérie de la métropole.

Ce lancement du cahier publicitaire raddar survient au terme de quelques trimestres de développement chez Transcontinental et sa filiale d’édition Prémédia, en consultation avec les principaux annonceurs du Publisac.

Transcontinental a aussi fait appel à la collaboration de Postes Canada, dont les facteurs et les livreurs feront la distribution du raddar avec le courrier ordinaire dans les boîtes postales à Montréal et à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Dans le cas du Publisac, qui demeure permis presque partout ailleurs au Québec, la distribution de porte à porte continue d’être faite par d’autres entreprises que Postes Canada.

Le résultat de ce développement collaboratif : le nouveau raddar de Transcontinental se présente dans les boîtes aux lettres sous forme de petit journal plié de 32 pages de circulaires de taille uniforme, au lieu d’un Publisac en plastique rempli de circulaires de formats disparates qui était déposé en porte-à-porte.

De l’avis des dirigeants de Transcontinental, le développement du raddar en remplacement du Publisac permet de satisfaire la demande persistante de publicité par cahiers parmi les détaillants et les consommateurs, mais aussi de réduire de près de 60 % la quantité de papier et d’éliminer les sacs en plastique.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Alain Lavoie, chef pressier chez Transcontinental, vérifie un exemplaire de raddar

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Aperçu de la principale usine d’impression de cahiers publicitaires et de journaux de Transcontinental dans la région de Montréal

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Des exemplaires de raddar 1 /3





« Le développement de raddar constitue une innovation marquante dans le marché des circulaires publicitaires, en plus de représenter un gain environnemental. Nous sommes aussi fiers de lancer à Montréal un produit publicitaire de remplacement du Publisac qui soit aussi original et rafraîchissant », a indiqué Patrick Brayley, vice-président principal en distribution et marketing de la division « Imprimeries Transcontinental » du groupe montréalais, qui fait aussi dans la conception et l’impression d’emballages alimentaires.

M. Brayley a fait ce commentaire lors d’une récente visite de La Presse à la principale usine d’impression de circulaires et de journaux de Transcontinental dans la région de Montréal.

C’est de cette usine d’impression située dans un parc industriel de l’arrondissement d’Anjou, dans l’est de l’île de Montréal, que sortent les quelque 725 000 exemplaires hebdomadaires du nouveau raddar.

Comme l’était le Publisac auparavant, le contenu du raddar peut être ajusté en 22 versions locales de quartier ou d’arrondissement sur le territoire de la ville de Montréal.

De cette façon, explique Patrick Brayley, Transcontinental peut continuer d’offrir l’accessibilité à son raddar aux commerçants locaux qui souhaitent s’annoncer dans le marché cible de quartier, mais sans avoir besoin ni les moyens de préparer leur propre circulaire publicitaire.

« Le cahier raddar est limité à 32 pages de circulaires, et chaque annonceur est limité à 4 pages par numéro. Ainsi, selon l’achalandage des annonceurs d’une semaine à l’autre, ça nous permet de proposer aux commerçants locaux de regrouper leurs petites circulaires dans des portions de pages du raddar qui est distribué dans leur quartier. »

Par ailleurs, souligne M. Brayley, Transcontinental a ajouté un portail internet raddar.ca à son nouveau cahier de circulaires publicitaires.

L’ajout de cette formule « hybride » vise à offrir à ses clients annonceurs la possibilité de bonifier leurs circulaires en version papier par une connexion vers une version en ligne plus complète et accessible par un appareil portable.