Chaque lundi, nous vous présentons une entreprise qui innove.

L’innovation

Offrir tous les outils, et surtout l’accompagnement et la sécurité des données, pour la webdiffusion.

Qui ?

« Au tout début du web », en 1999, un jeune bachelier en systèmes d’information en gestion de HEC Montréal, Jonathan Hakim, travaille dans une entreprise de développement web. Conception de sites, échange de documents PDF et outils de diffusion audio et vidéo en sont alors à leurs débuts. Après la faillite de cette entreprise en 2003, M. Hakim fonde en 2006 Digicast, spécialisée en webdiffusion. Les deux logiciels maison, icastPro et icastGo, sont lancés en 2010. Digicast compte aujourd’hui de nombreux clients prestigieux comme Desjardins, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Hydro-Québec et KPMG. Elle emploie 55 personnes à temps plein.

Le produit

Digicast propose des solutions de webdiffusion « pour des évènements de toutes les envergures, en direct ou en différé, et pour tous les budgets ». Depuis 2006, elle a organisé des dizaines de milliers d’évènements numériques et hybrides. Son offre est axée sur ses deux logiciels, icastPro et icastGo, qui peuvent être combinés avec des outils plus répandus comme Microsoft Teams ou Zoom. Le premier est une plateforme complète qui est offerte par évènement, avec prise en charge de tous les aspects de la webdiffusion, du tournage dans deux studios spécialisés à la transmission. « C’est un projet en soi, avec un chargé de projet pour le mener à bien », explique le PDG et fondateur de Digicast, Jonathan Hakim. Le prix varie selon la taille du projet. « Ça peut aller de 2000 $ jusqu’à 15 000 $, 20 000 $, 50 000 $ », estime-t-il.

icastGo est utilisé par des diffuseurs plus expérimentés ; il s’agit d’« une application libre-service » facturée 6 ¢ par participant par minute. « Quand on dépasse les 1000 personnes, c’est plus avantageux d’aller vers icastPro : plus t’as du monde, plus t’as besoin d’attention et de services », précise le PDG.

Début mai, après un an et demi de travail, Digicast a enfin obtenu une certification précieuse, ISO 27001, qui garantit en 114 points de contrôle une gestion sécuritaire des données. « Nous sommes maintenant dans les grandes ligues en termes de sécurité. Ça fait six ou sept ans que nos clients nous auditent dans ce domaine, nous avons beaucoup investi en sécurité, sur la confidentialité de l’information, comment on traite les données, comment on les gère à l’interne. »

Les défis

Le défi qu’aime bien gérer tout PDG, c’est la croissance. C’est le plus important qui vient à l’esprit de M. Hakim. « Gérer la croissance, c’est répondre à la demande en hausse quand une compagnie de services œuvre dans le secteur technologique. C’est suivre les tendances du marché, continuer à innover, avec une attention particulière sur la gestion de la qualité. »

La pénurie de main-d’œuvre ? Elle ne semble pas être un problème. « On a une superbe attractivité au Québec, surtout depuis la COVID, affirme M. Hakim. Beaucoup de gens ont changé de carrière, ils viennent ici et voient un avenir qui leur plaît. L’apprentissage, la complexité, c’est très motivant pour les employés. »

L’avenir

M. Hakim le prévoit, la webdiffusion est déjà et sera encore plus un mélange technologique qui dépasse l’audio et la vidéo. « On travaille là-dessus, tout ce qui est métavers, réalité augmentée, intégration de l’intelligence artificielle, blockchain. C’est très excitant. »

Ses clients sont surtout au Québec et, dans une moindre mesure, dans le reste du Canada. Le seul bureau hors Québec qu’on prévoit ouvrir est à Toronto. Les autres marchés, notamment aux États-Unis, seront exploités à distance, des bureaux du Vieux-Montréal.