Elon Musk nomme Linda Yaccarino à la tête de Twitter

(San Francisco) Six mois après avoir racheté Twitter, Elon Musk a nommé Linda Yaccarino, une figure américaine des médias et de la publicité, à la tête du réseau social qu’il a essoré de ses employés et annonceurs, et dont il va néanmoins garder le contrôle.