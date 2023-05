(Montréal) Québecor a augmenté ses revenus de façon conforme aux attentes au cours des trois premiers mois de l’année et son PDG Pierre Karl Péladeau estime que les résultats de début d’exercice constituent une base « solide » sur laquelle appuyer l’expansion hors Québec des services de télécommunications de la filiale Vidéotron.

« Québecor a débuté l’année en force », commente Pierre Karl Péladeau par communiqué.

Les revenus du conglomérat montréalais se sont élevés à 1,12 milliard au premier trimestre, en hausse de 2,5 % sur un an.

Le bénéfice d’exploitation ajusté a aussi progressé pour atteindre 443 millions. Les analystes attendaient toutefois 460 millions. Les difficultés financières dévoilées plus tôt cette semaine par la filiale Groupe TVA peuvent aider à comprendre l’écart avec les prévisions des experts.

Cette performance trimestrielle se veut la dernière que Québecor présente en tant qu’entreprise ayant l’essentiel de ses activités au Québec.

Avec la clôture de l’acquisition de Freedom Mobile le mois dernier, l’attention se déplace dorénavant vers l’intégration de cet actif. Les futurs résultats financiers de Québecor permettront de suivre la contribution et l’évolution de l’ex-filiale sans fil de Shaw Communications.

L’acquisition de Freedom par Vidéotron — une transaction évaluée à 3 milliards de dollars — permet notamment une percée en télécommunications dans les marchés de la Colombie-Britannique et de l’Alberta.

Suite aux récentes acquisitions de Freedom et du fournisseur indépendant de services de télécommunications VMedia, Vidéotron entend offrir prochainement des forfaits multiservices incluant le sans-fil, l’internet et la télévision.

« Nous nous concentrerons désormais à bonifier nos infrastructures et à accroître le nombre de clients à nos différents services à l’échelle du Canada, tout en faisant preuve de rigueur et d’efficacité quant à la gestion de nos capitaux », souligne Pierre Karl Péladeau dans un document publié jeudi.

Le grand patron de Québecor ajoute qu’il reste encore « beaucoup de travail à faire sur le plan de la politique publique nationale, notamment par l’établissement de tarifs de gros raisonnables pour les exploitants de réseau mobile virtuel, l’itinérance et l’accès aux services de fibre en mode groupé ».

Dans le but d’accroitre la concurrence en matière de services cellulaires au pays, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a présenté en début de semaine les règles finales entourant le partage des réseaux de Bell, Rogers, Telus et SaskTel, une initiative visant à permettre un accès aux fournisseurs régionaux à titre d’exploitants de réseaux mobiles virtuels.

Avec un accès aux réseaux des grands, les concurrents régionaux pourront agir en revendeur obtenant le droit d’utiliser le réseau d’une entreprise hôte pour offrir des services cellulaires dans des endroits qu’ils ne desservent pas au pays en ce moment.

Les tarifs doivent être négociés entre les parties, mais un recours à l’arbitrage devant le CRTC est possible en cas d’échec des négociations.