Canadian Tire voit son profit et ses revenus reculer au 1 er trimestre

(Toronto) Canadian Tire a affiché jeudi un bénéfice du premier trimestre en baisse par rapport à l’an dernier, ayant été confronté à des conditions météorologiques hivernales inhabituellement douces à une lente arrivée du printemps dans plusieurs régions du pays et à un incendie à un centre de distribution clé en Ontario.

La Presse Canadienne

Le détaillant a fait état d’un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 7,8 millions, soit 13 cents par action, pour le trimestre clos le 1er avril, en baisse par rapport à celui de 182,1 millions, ou 3,03 $ par action, pour la même période un an plus tôt.

Les revenus trimestriels ont totalisé 3,71 milliards, un chiffre en baisse par rapport à celui de 3,84 milliards du premier trimestre précédent.

Les ventes dans les magasins Canadian Tire ouverts depuis au moins un an ont diminué de 4,8 %. Du côté des magasins l’Équipeur, ces mêmes ventes comparables ont progressé de 4,8 %, tandis que les ventes des magasins SportChek ouverts depuis au moins un an ont progressé de 3,7 %. Les revenus de la marque de produits Helly Hansen ont grimpé de 22,9 % sur un an.

Le bénéfice normalisé de Canadian Tire a atteint 1,00 $ par action, en baisse par rapport à celui de 3,06 $ par action des trois premiers mois de 2022.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 1,31 $ par action et à des revenus de 3,64 milliards, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : CTC. A)