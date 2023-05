C’est l’ancienne patronne de Vidéotron Manon Brouillette qui succédera à Jacynthe Côté à la présidence du conseil d’administration d’Hydro-Québec.

La nomination a été entérinée par le Conseil des ministres mercredi et Mme Brouillette entrera en fonctions le 2 juin pour un mandat de cinq ans.

Manon Brouillette a passé 14 ans chez Vidéotron, où elle a été présidente et cheffe de la direction de 2014 à 2018. Elle a ensuite été repêchée par le géant américain des télécommunications Verizon, dont le siège social est à New York, pour diriger Verizon Consumers Group, sa plus importante division. Elle a quitté Verizon en décembre dernier, moins d’un an après son entrée en fonction.

La nouvelle recrue d’Hydro-Québec Mme Brouillette a été administratrice de plusieurs entreprises, dont la Banque Nationale, le Cirque du Soleil, Sonder et Lightspeed.

« L’expérience de Manon comme dirigeante d’entreprises de service et membre de nombreux conseils d’administration dans différents secteurs de l’économie constitue un atout majeur pour Hydro-Québec alors que s’amorce la transition énergétique du Québec », a souligné Jacynthe Côté, qui avait annoncé son départ à la fin de l’année dernière.

Hydro-Québec est toujours sans PDG, depuis le départ de Sophie Brochu le 11 avril dernier. Celui qui occupe le poste par intérim, Pierre Despars, a souhaité la bienvenue à la Mme Brouillette. « En mon nom et au nom de la grande équipe d’Hydro-Québec, je souhaite chaleureusement la bienvenue à Manon Brouillette, a fait savoir M. Despars. Nous sommes toutes et tous heureux qu’une femme de cette envergure succède à Jacynthe Côté, que je remercie de nouveau pour sa grande contribution au cours des quatre dernières années. »

« Hydro-Québec est une organisation unique, a dit Manon Brouillette dans un communiqué. En plus de livrer un service essentiel, elle fait partie intégrante de notre identité collective. Face aux défis que représentent les changements climatiques et la forte croissance de la demande d’électricité propre, l’entreprise a, une fois de plus, rendez-vous avec l’histoire. »

Selon Hydro-Québec, la nouvelle présidente du CA « poursuivra le travail en cours qui conduira à la nomination du nouveau ou de la nouvelle PDG ».