Lion Électrique enregistre une perte nette de 15,6 millions US

(Montréal) L’action de Lion électrique perdait mardi matin plus de 7 % à la Bourse de Toronto, même si le constructeur d’autobus et de camions électriques a dévoilé des résultats financiers supérieurs aux attentes.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Pour son premier trimestre, Lion électrique a dévoilé une perte nette de 15,6 millions US, comparativement à un bénéfice exceptionnel de 2,1 millions US à la même période l’an dernier. La perte nette par action s’est établie à 7 cents.

La société de Saint-Jérôme a livré 220 véhicules au premier trimestre, soit un peu plus que les 174 livraisons réalisées lors de la période de trois mois précédente.

Les revenus se sont établis à 54,7 millions US, soit plus du double des 22,6 millions US enregistrés l’an dernier.

Le carnet de commandes de Lion électrique inclut 2565 véhicules, pour une valeur totale de 625 millions US, selon les estimations de la société.

Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient une perte nette de 14 cents US par action et des revenus de 54,9 millions US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

L’action perdait 25 cents, ou 7,7 %, à 2,98 $ à la Bourse de Toronto en avant-midi.

