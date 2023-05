Air Canada a enregistré une perte de 1,7 milliard au cours de l’exercice 2022, mais a déclaré un bénéfice au dernier trimestre alors que l’industrie continuait de se remettre de la pandémie et a annoncé des plans pour augmenter sa capacité en 2023.

(Montréal) Air Canada a relevé ses perspectives de bénéfices jeudi, déclarant qu’elle s’attend à de meilleurs résultats en raison d’une amélioration du trafic ainsi que d’une demande plus forte que prévu et de prix du carburant plus bas que prévu.

La Presse Canadienne

La compagnie aérienne établie à Montréal affirme que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement en 2023 devrait se situer entre 3,5 et 4 milliards, en hausse par rapport aux prévisions de 2,5 à 3 milliards publiées le 17 février.

La société affirme que ses perspectives supposent une croissance modérée du PIB canadien pour 2023, de même qu’un dollar canadien se négociant en moyenne à 1,34 $ par dollar américain et un prix moyen du carburéacteur de 1,09 $ le litre.

Air Canada a enregistré une perte de 1,7 milliard au cours de l’exercice 2022, mais a déclaré un bénéfice au dernier trimestre alors que l’industrie continuait de se remettre de la pandémie et a annoncé des plans pour augmenter sa capacité en 2023.

Le chef de la direction Michael Rousseau a déclaré aux analystes en février que la société s’attend à une demande solide en 2023.

La compagnie aérienne publiera ses résultats du premier trimestre 2023 le 12 mai.