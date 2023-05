LGT, qui offre des services-conseils en mécanique, électricité, développement durable, structures et génie civil, compte plus de 150 employés et possède des bureaux à Québec, Laval, Rimouski et Sept-Îles.

(Montréal) La firme d’ingénieurs montréalaise WSP Global a annoncé mercredi avoir fait l’acquisition de la firme québécoise LGT, spécialisée en ingénierie du bâtiment, pour une somme non précisée.

La Presse Canadienne

LGT, dont la fondation remonte à 1998, est également reconnue pour son expertise de pointe dans le domaine des centres de données et des infrastructures critiques.

Selon le chef de la direction de WSP Global, Alexandre L’Heureux, le regroupement du savoir-faire des deux entreprises dans le secteur des centres de données devrait permettre de renforcer les capacités de l’entreprise sur ce marché en croissance dans l’ensemble du Canada.

Pour sa part, la présidente et cheffe de la direction de WSP Canada, Marie-Claude Dumas, a estimé que cette acquisition s’inscrivait « en parfaite adéquation avec notre stratégie canadienne et celle de notre secteur du bâtiment, et (venait) consolider notre offre de services particulièrement dans les secteurs de l’éducation, des bâtiments culturels et des centres de données ».