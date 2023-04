Cameco a affiché un bénéfice de 119 millions, ou 27 cents par action, pour le trimestre clos le 31 mars, ce qui se comparait avec un profit de 40 millions, ou 10 cents par action, pour la même période un an plus tôt.

Cameco affiche un profit plus de deux fois plus important

(Saskatoon) Cameco a réalisé un bénéfice du premier trimestre plus de deux fois plus important qu’à la même période l’an dernier, tandis que ses revenus ont grimpé de plus de 70 %, soutenus par une hausse des livraisons et des prix moyens réalisés plus élevés, tant pour ses activités d’uranium que pour celles de carburant.

La Presse Canadienne

La minière d’uranium a aussi revu à la hausse ses perspectives pour l’ensemble de son exercice, et croit désormais être capable de réaliser un chiffre d’affaires d’entre 2,22 milliards et 2,37 milliards, alors que ses prévisions précédentes ciblaient des revenus d’entre 2,12 milliards et 2,27 milliards.

Cameco a affiché un bénéfice de 119 millions, ou 27 cents par action, pour le trimestre clos le 31 mars, ce qui se comparait avec un profit de 40 millions, ou 10 cents par action, pour la même période un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 687 millions, par rapport à ceux de 398 millions obtenus lors des trois premiers mois de 2022.

Sur une base ajustée, le bénéfice par action de Cameco s’est chiffré à 27 cents, contre un bénéfice ajusté par action de 4 cents au premier trimestre précédent.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice de 25 cents par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.