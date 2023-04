Premier trimestre

Cameco affiche un profit plus de deux fois plus important

(Saskatoon) Cameco a réalisé un bénéfice du premier trimestre plus de deux fois plus important qu’à la même période l’an dernier, tandis que ses revenus ont grimpé de plus de 70 %, soutenus par une hausse des livraisons et des prix moyens réalisés plus élevés, tant pour ses activités d’uranium que pour celles de carburant.