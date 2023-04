Bombardier a été en mesure d’augmenter ses livraisons malgré les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement, ce qui a permis au constructeur de jets privés de débuter l’année du bon pied en dépassant les attentes des analystes.

En plus d’afficher une augmentation de ses revenus, la multinationale québécoise, recentrée sur l’aviation d’affaires, a également connu un premier trimestre rentable au cours de la période qui ayant pris fin le 31 mars dernier.

« Notre robuste performance s’ajoute à nos solides résultats des deux dernières années et confirme que nous progressons dans la bonne direction », a souligné le président et chef de la direction de Bombardier, Éric Martel, lundi, dans un communiqué.

L’entreprise établie à Montréal a affiché des revenus de 1,5 milliard US au premier trimestre, en hausse de 17 % par rapport à il y a un an, tandis que son bénéfice net s’est établi à 302 millions US, ou 2,98 $ US par action. Au premier trimestre l’an dernier, Bombardier avait enregistré une perte nette de 287 millions US, ou 3,09 $ US par action.

Du côté des livraisons, elles se sont établies à 22 appareils — 14 de la famille Global et huit Challenger—, soit un avion supplémentaire. À la même période il y a un an, Bombardier avait aussi livré trois Learjet, dont la production a cessé. L’augmentation de la cadence de production chez l’avionneur a pu contrebalancer l’arrêt de production du Learjet.

« Les livraisons d’avions progressent en vue de réaliser la prévision de plus de 138 livraisons pour l’exercice », souligne la compagnie.

Pour sa part, le ratio de nouvelles commandes par rapport au nombre de livraisons a été de 0,9. Cela signifie que les nouveaux contrats ont été équivalents aux livraisons pendant les mois de janvier, février et mars. En dépit des craintes de récession, le carnet de commandes est demeuré stable, à 14,8 milliards US.

Abstraction faite des éléments non récurrents, Bombardier a engrangé un profit ajusté de 113 millions US, ou 1,06 $ US par action, par rapport à une perte ajustée de 69 millions US, ou 80 cents US par action, au premier trimestre de 2022.

Cette performance trimestrielle a dépassé les attentes des analystes sondés par la firme Thomson Reuters, qui anticipaient un chiffre d’affaires de 1,4 milliard US sur une perte ajustée par action de 14 cents US.