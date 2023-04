(Ottawa ) L’ancien ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie dans le gouvernement Trudeau, Navdeep Bains, se joint à l’équipe de direction de Rogers, qui a récemment obtenu le feu vert de la part du gouvernement fédéral pour acquérir Shaw.

M. Bains, qui a quitté la politique avant les élections fédérales de 2021, deviendra à compter de la mi-mai le chef de la direction des Affaires de l’entreprise chez Rogers.

Il s’agit d’un nouveau poste au sein de l’équipe de direction du géant des communications à la suite de l’acquisition de Shaw pour 26 milliards de dollars. Son mandat sera assez large, notamment de veiller à améliorer l’accès à l’internet dans les régions rurales ainsi que dans les communautés autochtones éloignées.

En outre, M. Bains, qui a été l’un des architectes de la victoire des libéraux de Justin Trudeau en 2015, notamment en Ontario, aura comme tâche de diriger les efforts de l’entreprise dans le domaine de l’économie numérique et de mettre en œuvre diverses mesures pour réduire l’empreinte environnementale de l’entreprise, entre autres choses.

Après sa carrière en politique, M. Bains a rapidement fait le saut dans le secteur privé, en travaillant notamment pour la CIBC à titre de vice-président du conseil, Banque d’investissement, réseau mondial.

La nomination de M. Bains a été confirmée jeudi par le président et chef de la direction de Rogers, Tony Staffieri

Rogers a aussi procédé à deux autres nominations au sein de l’équipe de direction. Ainsi, Zoran Stakic a été nommé chef de la direction de la Transformation. Avant de se joindre à Rogers, M. Stakic a passé les cinq dernières années aux postes de chef de la direction des Opérations et de chef de la direction de la Technologie chez Shaw. Il compte 25 ans d’expérience dans la technologie des réseaux, le développement de produits, les opérations commerciales et technologiques, la chaîne d’approvisionnement et la sécurité de l’information, acquise chez Sprint Canada et Shaw.

Dans son nouveau rôle, M. Stakic sera appelé à travailler avec l’ensemble de l’entreprise afin d’harmoniser les produits et services de Shaw et de Rogers, et ainsi faciliter la transition pour les clients.

Pour sa part, Terrie Tweddle a été nommée chef de la direction de la Marque et des Communications. Dans ce nouveau rôle, elle sera responsable de renforcer l’image de marque de la société. Elle a travaillé pour Rogers de 2008 à 2020 avant de revenir à l’automne 2022. Terrie compte 25 ans d’expérience en gestion de l’image de marque et de la réputation, en communications, en affaires publiques et en responsabilité sociale des entreprises.

« Au cours des 16 derniers mois, notre équipe de la haute direction a réussi à redresser notre rendement, à conclure une fusion historique avec Shaw et à susciter un essor important sur le marché. Aujourd’hui, j’ai le plaisir d’ajouter à notre équipe de la haute direction trois nouveaux membres qui joueront un rôle essentiel dans notre plan de croissance », a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction de Rogers, dans un communiqué de presse.