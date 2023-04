(Toronto) La Banque de Montréal a annoncé jeudi la nomination de Darrel Hackett à la tête des activités américaines de la banque, son actuel dirigeant, Dave Casper, devant prendre sa retraite.

La Presse Canadienne

La banque a précisé qu’à compter du 1er juin, M. Hackett serait chef de la direction de la division américaine de la Banque de Montréal, président et chef de la direction de BMO Harris Bank et chef de la direction de la société de portefeuille américaine de la banque, BMO Financial Corp.

M. Hackett occupait jusqu’à maintenant le poste de président de BMO Gestion de patrimoine aux États-Unis, et il a occupé plusieurs postes de direction depuis qu’il a rejoint la banque en 2004.

Il entre en fonction alors que la Banque de Montréal travaille à l’intégration de son acquisition de la banque californienne Bank of the West pour 16,3 milliards US, qui a été conclue en février.

Darryl White, chef de la direction de la Banque de Montréal, a déclaré dans un communiqué que le dévouement de M. Hackett à l’égard des clients, son leadership au sein de la collectivité et l’importance qu’il accorde à l’inclusion seraient des éléments clés du succès des activités de la banque aux États-Unis.

La Banque de Montréal a indiqué que M. Casper, qui s’est joint à la banque en 1984, occuperait le poste de président du conseil d’administration de BMO Financial Corp. après avoir quitté ses fonctions actuelles.