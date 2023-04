Dans l’ensemble, les six plus hauts dirigeants de la CDPQ ont eu droit à une rémunération globale – qui tient compte du salaire de base, des primes et des autres avantages – qui s’est établie à environ 18 millions l’an dernier.

La haute direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) aura droit à des primes de 10,6 millions au terme d’une année où le rendement a été négatif (-5,6 %) mais néanmoins supérieur à l’indice de référence.

Ces informations figurent dans le rapport annuel 2022 du bas de laine des Québécois, qui a été déposé mardi à l’Assemblée nationale.

Des 10,6 millions en primes, les six principaux dirigeants de la CDPQ ont choisi de différer une somme d’environ 6 millions. Cela signifie qu’elle sera mise de côté et versée plus tard, avec un potentiel rendement. En 2021, où la performance avait été de 13,5 %, les primes s’étaient établies à 12 millions.

La Caisse souligne que les sommes consenties à ses patrons ne tiennent pas seulement compte du rendement annuel, mais également de la performance sur plusieurs années, souligne son porte-parole, Maxime Chagnon. Sur cinq ans, l’institution québécoise a dégagé une performance de 5,8 %, supérieure à l’indice de référence de 4,9 %, fait-il remarquer.

« Le rendement de 2022 va également se refléter sur les cinq années suivantes, ajoute M. Chagnon. Autant dans un marché haussier que baissier, nous avons battu nos indices de référence. Cela a aussi une valeur. »

Dans l’ensemble, les six plus hauts dirigeants de la CDPQ ont eu droit à une rémunération globale – qui tient compte du salaire de base, des primes et des autres avantages – qui s’est établie à environ 18 millions l’an dernier. Cela tient compte des conversions de devises et des autres paiements ponctuels.

Le traitement du président et chef de la direction Charles Émond a été de 4,2 millions, en recul de quelque 5 % par rapport à 2021.