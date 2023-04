Publicités ciblant les jeunes

Juul versera 462 millions de dollars à plusieurs États américains

(New York) Le vendeur américain de cigarettes électroniques Juul a accepté mercredi de verser 462 millions de dollars à six États américains et à la capitale Washington pour avoir ciblé les plus jeunes, l’entreprise continuant ainsi à solder les nombreuses poursuites lancées à son encontre.