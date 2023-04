(Vancouver) Le conseil d’administration de Teck Resources a rejeté la nouvelle offre améliorée de la minière suisse Glencore.

La Presse Canadienne

La société de Vancouver a précisé jeudi que la nouvelle version de l’offre ne représentait pas l’intérêt supérieur des actionnaires.

Teck a précisé que son conseil et son équipe de direction avaient toujours l’intention de mettre en place son plan annoncé en février, qui consiste à scinder les activités métallurgiques et celles du charbon pour en faire deux entreprises distinctes, Teck Metals et Elk Valley Resources.

Glencore a révisé son offre non sollicitée pour Teck plus tôt cette semaine, pour y inclure une portion de 8,2 milliards US en espèces. L’offre verrait les actionnaires de Teck obtenir une participation de 24 % dans une entreprise formée des activités métallurgiques des deux minières, en plus d’un montant en espèces.

Teck a qualifié l’offre de Glencore d’« opportuniste et d’irréaliste ».

La présidente du conseil de Teck, Sheila Murray, a fait valoir que le plan de Teck « créait un spectre significativement plus large d’occasions pour maximiser la valeur des actionnaires de Teck. »

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : TECK. B)