(Toronto) Corus Entertainment a affiché jeudi une perte pour son deuxième trimestre, alors qu’elle avait affiché un bénéfice pour la même période l’an dernier, tandis que ses revenus ont diminué de 5 %.

La Presse Canadienne

La société mère de Global Television, qui détient aussi des actifs de radiodiffusion, a précisé que sa perte attribuable aux actionnaires s’était chiffrée à 15,5 millions, soit 8 cents par action, pour le trimestre clos le 28 février. En comparaison, elle avait engrangé un profit de 16,2 millions, ou 8 cents par action, pour la même période l’an dernier.

Les revenus trimestriels ont totalisé 343,9 millions, par rapport à ceux de 361,7 millions du deuxième trimestre de l’an dernier.

Le chef de la direction de Corus, Doug Murphy, a souligné que ces résultats témoignaient de l’impact des conditions actuelles du marché publicitaire sur les revenus publicitaires, ce qui a été partiellement contrebalancé par la croissance significative des activités de contenu de la société.

Les revenus télévisuels d’ensemble ont totalisé 321,5 millions, en baisse par rapport à 339,7 millions un an plus tôt, et le segment publicitaire a rapporté 169,1 millions, comparativement à 184,7 millions un an plus tôt. Les revenus d’abonnement ont glissé à 124,1 millions, après avoir été de 132,8 millions l’an dernier. Les revenus de distribution, production et autres revenus des activités de télévision ont grimpé à 28,4 millions, alors qu’ils avaient été de 22,1 millions l’an dernier.

Les revenus de radiodiffusion ont atteint 22,3 millions, alors qu’ils s’étaient chiffrés à 22,0 millions au deuxième trimestre de l’an dernier.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : CJR. B)