Brian McManus, président exécutif et chef de la direction d’Uni-Sélect

À trois semaines de son assemblée d’actionnaires qui décidera du sort de son projet de vente à l’Américaine LKQ pour 2,8 milliards CAN, la haute direction du distributeur québécois de pièces automobiles Uni-Sélect annonce l’obtention d’une recommandation favorable de la firme Institutional Shareholder Services (ISS), spécialisée en analyse-conseil des votes d’actionnaires.

De l’avis de Brian McManus, président exécutif et chef de la direction de Uni-Sélect, cette recommandation d’ISS en faveur du projet de transaction de vente à 48 $ par action au comptant, annoncée le 27 février, « encourage les actionnaires de la société (UNS) à voter en faveur » du « plan d’arrangement avec LKQ » en soumettant leur vote par procuration avant la date limite du 25 avril.

Toutefois, c’est deux jours plus tard, le jeudi 27 avril, qu’aura lieu l’assemblée d’actionnaires spéciale d’Uni-Sélect avec la compilation finale de tous les droits de vote exercés par les actionnaires, par procuration et durant l’assemblée qui sera tenue en mode virtuel seulement.

Pour suivre son cours, le projet de vente d’Uni-Sélect négocié avec LKQ doit obtenir l’appui d’au moins les deux tiers (66 %) des votes exprimés par les actionnaires de l’entreprise basée à Boucherville.

Jusqu’à présent, les hauts dirigeants d’Uni-Sélect et leurs vis-à-vis chez LKQ indiquent avoir obtenu l’appui d’actionnaires importants qui comptent pour au moins 20 % des votes admissibles.

Mais d’autres actionnaires d’importance chez Uni-Sélect, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec avec 9,5 % des actions, n’ont pas encore signifié leur intention de vote sur cette transaction.

Entre-temps, après avoir consulté la « circulaire de sollicitation de procurations de la direction » émise par Uni-Sélect, La Presse révélait il y a quelques jours que la réalisation du projet de vente de cette entreprise québécoise à sa concurrente américaine LKQ rapporterait près de 82 millions de dollars CA en rachat de titres et en primes diverses parmi ses plus hauts dirigeants et les membres de son conseil d’administration.

À lui seul, le président exécutif et chef de la direction d’Uni-Sélect, Brian McManus, embauché il y a deux ans, récolterait pour 31,4 millions CA en rachat de titres (actions, options, UAD, etc), en diverses primes liées à la conclusion de la transaction, ainsi qu’en indemnité de son départ déjà convenue avec LKQ après la période de mise en filiale d’Uni-Sélect.