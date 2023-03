La société montréalaise a bonifié ses objectifs établis en 2021 quelques heures avant sa journée des investisseurs, jeudi. Elle espère maintenant générer près de 900 millions en flux de trésorerie en 2025, plus que les 500 millions initialement prévus.

Bombardier confirme ce qui était devenu un secret de polichinelle en relevant les cibles de son plan de redressement qui doit culminer dans deux ans. Alors que des rivaux travaillent sur de nouveaux appareils, l’avionneur québécois dit avoir « beaucoup de souplesse » et « d’importante options » pour le déployer.

« Tous les progrès réalisés dans le cadre des priorités stratégiques sont (conformes) ou en avance sur notre plan, affirme le président et chef de la direction de l’avionneur québécois, Éric Martel, jeudi, dans un communiqué. C’est avec confiance que nous rehaussons la barre. »

La multinationale québécoise a offert une mise à jour de ses objectifs dans le cadre de sa journée des investisseurs. Parallèlement aux revenus, qui devraient atteindre 9 milliards US — 20 % de plus que ce qui était anticipé — Bombardier prévoit également afficher un bénéfice d’exploitation ajusté en hausse et générer davantage de liquidités.

Dans le cadre de son recentrage vers l’aviation d’affaires, la compagnie établie à Montréal se tourne de plus en plus vers le secteur de la défense. La preuve : elle estime que cette division sera en mesure d’afficher un chiffre d’affaires de 1 milliard US d’ici la fin de la décennie. Signe que Bombardier prend les choses au sérieux, une division spécialement dédiée a vu le jour l’an dernier.

Après avoir dépassé les attentes au quatrième trimestre, qui s’est terminé le 31 décembre dernier, plusieurs analystes s’attendaient à voir Bombardier rehausser ses cibles financières. Walter Spracklin, de RBC Marchés des capitaux, faisait partie de ce groupe.

« Le message clé sera que la transformation ne s’arrêtera pas en 2025 », avait écrit l’analyste, dans un rapport publié mardi.

Au pays, Bombardier milite en faveur d’un appel d’offres en bonne et due forme dans le cadre d’un contrat multimilliardaire entourant le remplacement d’avions de surveillance pour les Forces armées canadiennes. La société craint que voir Boeing décrocher l’entente de gré à gré.