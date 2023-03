Groupe Sélection

Des enchères essentielles pour éviter des coffres à sec

Les coffres de Groupe Sélection se vident pendant que le différend entre l’entreprise et ses banquiers entourant la mise aux enchères de ses actifs perdure. Or, sans ces enchères, il n’y aura vraisemblablement plus de nouveaux fonds pour la faire fonctionner à compter de la fin juin, a expliqué vendredi le responsable de la restructuration.