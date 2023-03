(Gatineau) Le grand patron d’Hexo affirme qu’une « guerre des prix » a pris forme ces cinq derniers mois, ce qui pourrait causer des dommages « importants » à l’industrie canadienne du cannabis.

La Presse Canadienne

Selon Charlie Bowman, de nombreux détaillants de cannabis plus petits et indépendants « saignent » en raison du nombre plus élevé de rivaux et de leur tendance à toujours vouloir proposer une meilleure offre.

Selon lui, les problèmes de prix de l’industrie ont été aggravés par le marché illicite, qui, selon M. Bowman, a connu une croissance « fantastique » cette année, défiant les producteurs de cannabis autorisés.

M. Bowman espère que le plan de la Société ontarienne du cannabis visant à réduire ses marges, plus tard cette année, aidera les producteurs autorisés à ravir des parts au marché illicite.

La décision du distributeur provincial de cannabis devrait remettre 35 millions entre les mains des entreprises de cannabis autorisées au cours de cet exercice et 60 millions au cours de l’exercice 2024.

Selon les calculs de la Société ontarienne du cannabis, le marché illicite représentait 43 % du marché du cannabis en Ontario en mars dernier.