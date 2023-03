Chute historique en Bourse

Credit Suisse pourrait accéder à des liquidités des régulateurs

(Genève) La banque centrale et le gendarme des marchés financiers suisses ont affirmé mercredi que le Credit Suisse satisfaisait aux exigences en matière de capital et de liquidités et qu’il pourrait accéder à des liquidités « en cas de besoin ».