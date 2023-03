L’acquisition vise près de 2200 établissements situés en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

Alimentation Couche-Tard annonce jeudi avoir conclu un accord pour acheter quelque 2200 magasins appartenant à TotalEnergies en Europe, une transaction évaluée à 4,5 milliards de dollars canadiens.

L’acquisition permettra à la chaine de dépanneurs de Laval d’ajouter 1195 établissements en Allemagne, 566 en Belgique, 387 aux Pays-Bas et 45 au Luxembourg à un réseau qui compte déjà plus de 14 300 magasins dans 24 pays et territoires.

« Nous sommes très heureux d’accueillir les employés et les magasins de TotalEnergies au sein de la famille de Couche-Tard », commente par communiqué le PDG de Couche-Tard, Brian Hannasch.

« Nous y voyons une forte adéquation géographique avec notre réseau européen existant, ce qui nous permettra de croître ensemble au sein des économies les plus fortes d’Europe et de progresser dans notre vision de devenir la destination préférée pour l’achat de marchandises et pour la mobilité à travers le monde. »

Cette annonce coïncide avec la présentation de résultats trimestriels inférieurs aux attentes des analystes. Le bénéfice par action ajusté des mois de novembre, décembre et janvier s’est élevé à 74 cents alors que les experts attendaient 79 cents.