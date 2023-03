Lion Électrique se prépare à investir près de 65 millions US en 2023 dans son usine d’autobus scolaires de Joliet, en Illinois, aux États-Unis et dans son usine de batteries à Mirabel, dans la région des Laurentides.

(Montréal) Lion Électrique se prépare à d’importants investissements cette année pour accélérer la cadence de production.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Le constructeur de véhicules commerciaux électriques se prépare à investir près de 65 millions US en 2023 dans son usine d’autobus scolaires de Joliet, en Illinois, aux États-Unis et dans son usine de batteries à Mirabel, dans la région des Laurentides.

De l’aveu du président et fondateur, Marc Bédard, il s’agit d’un moment charnière dans la trajectoire de l’entreprise, qui n’est pas encore profitable. « L’année 2023, c’est une grosse année pour nous, explique-t-il lors d’une conférence téléphonique, vendredi, avec les analystes financiers. C’est l’année où nous allons gérer trois usines. Une [à Montréal] a déjà atteint sa cadence pour les autobus scolaires et les deux autres, nous préparons une accélération de la production. »

Le carnet de commandes de la société atteint 2468 véhicules en date du 9 mars, ce qui représente une valeur de 575 millions US. La société, qui a livré 519 véhicules en 2022, veut produire davantage pour assurer la croissance de l’entreprise et répondre à la forte demande pour l’électrification des transports.

Lion a enregistré au quatrième trimestre une perte nette de 4,6 millions US, contre un bénéfice net de 28,3 millions US à la même période l’an dernier. Les revenus trimestriels, pour leur part, ont grimpé pour s’établir à 46,8 millions US, comparativement à 22,9 millions US un an plus tôt.

L’action de Lion perdait 4 cents, ou 1,33 %, à 2,96 $ à la Bourse de Toronto, vendredi avant-midi.