Un actionnaire de Groupe Canaccord Genuity réclame de départ de quatre administrateurs du conseil d’administration membres d’un comité spécial qui s’est opposé à une offre de rachat de l’entreprise par un groupe d’employés dirigé par la direction de l’entreprise.

La Presse Canadienne

Skky Capital sollicite une assemblée des actionnaires pour destituer Gillian Denham, Charles Bralver, Dipesh Shah et Sally Tennant du conseil et élire deux nouveaux administrateurs indépendants.

La firme, qui a sélectionné Terrence Lyons et Lars Rodert, dit avoir perdu confiance dans le comité spécial et le conseil d’administration et affirme que la vente de la société en une seule transaction, à un seul acheteur, offre une certitude de transaction à une valorisation attrayante et est préférable à une vente de ses actifs séparés.

Skky Capital, qui détient une participation de 8,8 % dans Canaccord, veut tenir l’assemblée des actionnaires le 10 mai au plus tard.

Le comité spécial a indiqué le mois dernier qu’il recommanderait aux actionnaires de ne pas accepter l’offre de rachat après qu’une évaluation indépendante préparée pour elle par la Banque Royale du Canada a placé la juste valeur marchande des actions de Canaccord dans une fourchette comprise entre 12,75 $ et 15,75 $ par action en date du 15 février.

Le groupe d’employés de Canaccord dirigé par la direction, qui a offert 11,25 $ par action pour l’entreprise, a qualifié l’évaluation de la Royale d’« irréaliste et imparfaite ».