Sollio Groupe coopératif rejoue dans le même film. Après avoir qualifiée 2021 d’année la plus « tumultueuse » de son histoire, la coopérative qui compte parmi ses divisions BMR, Olymel et Sollio Agriculture, a obtenu des résultats financiers 2022 « décevants » de l’aveu même du chef de la direction, Pascal Houle avec des ventes de 8,9 milliards et une perte avant impôts et ristournes de 337,5 millions de dollars.

Ce chiffre inclut notamment la perte reliée à l’abandon de l’exportation de grain. Par comparaison, l’an dernier, les pertes de l’ancienne Coop fédérée se chiffraient à 21,5 millions de millions.

« Effectivement, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes », a reconnu Pascal Houle, au cours d’une entrevue accordée une heure à peine avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle, jeudi.

Alors qu’Olymel a enregistré des pertes de 445,7 millions avant impôt comparativement à une perte de 71,8 millions en 2021, BMR sauve les meubles. Le quincailler a un excédent avant impôt record de 53,8 millions, alors qu’il était de 28,2 millions de dollars l’année dernière. Si M. Houle a profité de cette performance pour annoncer une baisse du prix des matériaux en magasin, il a également confirmé que BMR avait laissé tomber son concept de quincaillerie urbaine, La Shop. « Les nombreux mois de pandémie ont eu raison de notre concept. C’est quelque chose qu’on a tassé pour l’instant. »