Le Centre du rasoir vient d’écrire le dernier chapitre de son histoire. Sans préavis, l’entreprise spécialisée dans la vente et la réparation de petits appareils de cuisine a fermé définitivement bon nombre de ses magasins mercredi, après s’être placée en décembre sous la protection de la loi sur la faillite.

Les 10 succursales qui appartiennent à des franchisés, sur un total de 34, pourraient demeurer ouvertes. « Nous n’avons pas été avisés à l’avance », confirme Roxane Larouche, porte-parole du syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) qui représente 64 travailleurs répartis dans 13 magasins et un entrepôt. Au total, ce sont 150 employés qui travaillaient pour l’entreprise gérée par le Groupe CDREM, dont le président est Patrice Demers. Ce dernier a par ailleurs déjà été propriétaire de la station de radio CHOI Radio X à Québec. M. Demers n’a pas rappelé La Presse. Le site internet de l’entreprise n’est plus actif et personne ne répond au téléphone dans les magasins.

Selon Mme Larouche, vers 12 h 30, mercredi, on a demandé aux travailleurs de l’entrepôt situé sur le chemin de la Côte de Liesse à Lachine de passer à leurs casiers pour ramasser leurs effets personnels et de s’en aller.

Même scénario dans les magasins où les employés ont été invités à quitter les lieux, car on s’apprêtait à changer les serrures. Le syndic responsable du dossier est Roy Métivier Roberge.

En décembre, quelques semaines avant Noël, l’entreprise s’était placée sous la protection de la loi sur la faillite. « Je vais mettre tous mes efforts afin d’arriver à une proposition acceptable pour nos créanciers, bailleurs et fournisseurs, avait alors écrit M. Demers dans un message électronique envoyé à ses employés. Celle-ci ne change en rien vos conditions de travail. Votre emploi et votre salaire ne sont pas en péril. »

Finalement, l’entreprise s’est résignée à fermer boutique.

Fondé il y a une soixantaine d’années, le Centre du rasoir a vécu plusieurs changements. En 2014, l’entreprise a annoncé la fusion de ses activités avec Boutik Electrik, donnant ainsi naissance à un réseau de plus de 80 magasins. À l’époque, la majorité des boutiques étaient gérées par des franchisés. Il y a cinq ans, le Centre du rasoir avait décidé de revoir sa stratégie et plusieurs changements ont été faits au sein de son équipe de direction. Le détaillant avait alors revu son image de marque et était devenu propriétaire d’une grande majorité de ses magasins.