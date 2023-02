(Montréal) Les Vêtements de Sports Gildan a annoncé une baisse de ses bénéfices et de ses ventes au quatrième trimestre, mais une hausse de ses dividendes par rapport à l’année précédente.

La Presse Canadienne

Le fabricant de vêtements dit qu’il versera désormais un dividende trimestriel de 18,6 cents américains par action, contre 16,9 cents américains auparavant.

L’augmentation du paiement aux actionnaires intervient alors que la société, qui tient ses comptes en dollars américains, a déclaré avoir gagné 83,9 millions US ou 47 cents par action pour le trimestre terminé le 1er janvier dernier, en baisse par rapport à un bénéfice de 173,9 millions US ou 89 cents par action un an plus tôt.

Les ventes nettes du trimestre ont totalisé 720,0 millions US, contre 784,3 millions US au quatrième trimestre de 2021.

Sur une base ajustée, Gildan affirme avoir gagné 65 cents par action au cours de son dernier trimestre, en baisse par rapport à un bénéfice ajusté de 76 cents par action un an plus tôt.

Dans ses perspectives pour 2023, la société indique qu’elle s’attend à ce que la croissance des revenus pour l’ensemble de l’année soit faible, tandis que son bénéfice ajusté par action devrait être conforme à 2022.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : GIL)