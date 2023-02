De son siège social à St-Hubert, en banlieue de Montréal, Axsun gère des centres d’activités en transport intermodal qui sont situés à Toronto et à Vancouver, ainsi qu’à Los Angeles (Anaheim), Chicago, au New Jersey et à Mexico.

L'entreprise de camionnage TFI International acquiert une entreprise québécoise, Axsun, spécialisée en services de courtage de transport intermodal des marchandises.

Axsun génère des revenus annuels d’environ 90 millions de dollars CA. Son président et fondateur, Steve Ramescu, continuera de diriger l’entreprise au sein de la division « Logistique » de TFI International.

De l’avis d’Alain Bédard, président et chef de la direction de TFI International, « Axsun est très bien gérée et connaît une croissance rapide sous la direction de Steve Ramescu. Elle utilise un modèle (d’affaires) à peu d’actifs et technologiquement sophistiqué pour servir une clientèle exigeante (de grandes entreprises) du Fortune 100. »

Selon M. Bédard, « ces caractéristiques font d’Axsun un atout stratégique pour TFI International », alors que « bon nombre de nos clients au Canada et aux États-Unis se tournent de plus en plus vers le transport intermodal pour répondre à leurs besoins de transport de marchandises. »

Les termes financiers de la transaction d’achat d’Axsun par TFI ne sont pas dévoilés pour le moment.