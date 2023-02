Home Depot consacre un milliard US à des hausses de salaire

(Atlanta) Le géant américain du détail Home Depot annonce mardi l’investissement de 1 milliard US dans des augmentations de salaire pour ses travailleurs horaires des États-Unis et du Canada.

La Presse Canadienne

La chaîne de rénovation domiciliaire basée à Atlanta précise que chaque employé horaire recevra une augmentation à partir de ce mois-ci. Le salaire de départ sera d’au moins 15 $ de l’heure dans tous les marchés.

Au Québec, le taux général du salaire minimum augmentera de 1,00 $ l’heure à compter du 1er mai prochain, pour passer à 15,25 $ l’heure. Au Nouveau-Brunswick, le salaire minimum sera relevé à 14,75 $ l’heure le 1er avril.

Home Depot est l’un des grands détaillants qui ont augmenté les salaires pour attirer les travailleurs sur un marché du travail des États-Unis, où le chômage est à son plus bas niveau depuis 1969. Walmart a annoncé le mois dernier qu’il augmenterait son salaire horaire à une moyenne de 17,50 $ US, tandis que Target, qui a mis fin il y a plusieurs années à ses opérations au Canada, a investi 300 millions US dans des augmentations de salaire horaire l’année dernière.

Home Depot emploie 437 000 personnes aux États-Unis et 34 000 au Canada. La grande majorité sont des employés horaires, a indiqué la société, qui exploite 182 magasins au Canada.

Par ailleurs, Home Depot rapporte qu’au quatrième trimestre de 2022, ses ventes ont été de 35,8 milliards US, en augmentation de 0,3 % par rapport au quatrième trimestre de l’exercice 2021. L’entreprise a enregistré un bénéfice net de 3,4 milliards US au plus récent trimestre.