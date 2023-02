Le détaillant a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 531,9 millions, ou 9,09 $ par action, pour la période de 13 semaines terminée le 31 décembre. En comparaison, il avait engrangé un profit de 508,5 millions, ou 8,34 $ par action, pour la même période un an plus tôt.

Canadian Tire hausse ses profit et revenus

(Toronto) Canadian Tire a affiché jeudi un bénéfice et des ventes en hausse pour son quatrième trimestre, par rapport à la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Le détaillant a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 531,9 millions, ou 9,09 $ par action, pour la période de 13 semaines terminée le 31 décembre. En comparaison, il avait engrangé un profit de 508,5 millions, ou 8,34 $ par action, pour la même période un an plus tôt.

Les revenus trimestriels ont totalisé 5,34 milliards, alors qu’ils avaient été de 5,14 milliards au quatrième trimestre précédent.

Les ventes des magasins Canadian Tire ouverts depuis au moins un an étaient stables par rapport à celles des trois derniers mois de 2021. Du côté de l’enseigne SportChek, elles ont diminué de 1,7 %, tandis qu’elles ont progressé de 4,3 % chez les magasins L’Équipeur.

Les revenus de la marque Helly Hansen ont bondi de 20,6 % sur un an.

Canadian Tire a précisé que son profit normalisé pour le trimestre avait atteint 9,34 $ par action, en hausse par rapport à celui de 8,42 $ par action de la même période un an plus tôt. Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit de 7,44 $ par action et à des revenus de 5,18 milliards, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : CTC. A)