(Toronto) La société mère de Tim Hortons et Burger King a annoncé que son bénéfice net au quatrième trimestre s’élevait à 336 millions US, contre un bénéfice de 262 millions US un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Restaurant Brands International (RBI) a également annoncé que le directeur de l’exploitation Joshua Kobza deviendrait directeur général à compter du 1er mars, en remplacement de José Cil qui restera dans l’entreprise pendant un an en tant que conseiller et aidera à la transition.

La société, qui tient ses comptes en dollars américains, affirme que son bénéfice pour le trimestre clos le 31 décembre s’est élevé à 74 cents par action diluée, contre un bénéfice de 57 cents par action diluée au cours des trois derniers mois de 2021.

Les revenus ont totalisé 1,69 milliard US américains, contre 1,55 milliard US l’année précédente.

Sur une base ajustée, RBI affirme avoir gagné 72 cents par action diluée au cours de son dernier trimestre, en baisse par rapport à un bénéfice ajusté de 74 cents il y a un an.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice de 73 cents par action et à 1,67 milliard de revenus, selon la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.

Entreprises dans cette dépêche : (TSX : QSR)