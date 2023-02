Velan est une entreprise spécialisée dans la robinetterie industrielle établie depuis 1950 et encore dirigée par sa famille fondatrice. Velan emploie environ 1 650 personnes et exploite des usines dans 9 pays.

L’entreprise montréalaise Velan de fabrication de robinetterie industrielle de haute technicité est acquise par une entreprise texane de plomberie industrielle, Flowserve, pour un montant annoncé de 329 millions CA qui sera payé au comptant.

Fondée à Montréal en 1950, et encore sous le contrôle de la famille fondatrice, Velan est considérée comme l’un des principaux fabricants mondiaux de robinetterie industrielle. Cotée à la Bourse de Toronto (VLN), Velan emploie environ 1 650 personnes et exploite des usines dans 9 pays.

Selon ses plus récents résultats trimestriels, Velan était alignée pour un chiffre d’affaires annualisé de 380 millions US, en repli de 3 % par rapport à l’année précédente. Velan se dirigeait aussi vers un bénéfice annuel avant impôt aux environs de 19 millions US, en baisse probable de 23 % sur un an.

Pour sa part, l’entreprise Flowserve, basée à Dallas au Texas, est un fournisseur de produits et services en plomberie industrielle qui a des activités dans une cinquantaine de pays.

Cotée à hauteur de 4,4 milliards US à la Bourse de New York, Flowserve a clos son exercice 2022 avec un chiffre d’affaires préannoncé aux environs de 3,6 milliards US, avec un carnet de commandes en hausse annualisée de 30 % à 2,7 milliards US.

Dans son annonce de l’achat de Velan à Montréal, la haute direction de Flowserve affirme vouloir maintenir une « présence significative au Québec, incluant le siège social de Velan à Montréal. »

Mais dans son annonce à ses actionnaires, Flowserve indique aussi qu’elle anticipe des économies de synergie de coûts d’exploitation de l’ordre de 20 millions US dans les deux années suivant la clôture de la transaction d’acquisition de Velan.

Pour les actionnaires de Velan, qui seront appelés à se prononcer en assemblée spéciale sur cette transaction déjà approuvée par le conseil d’administration, le prix d’achat au comptant de 13 $ CA convenu avec Flowserve représente une prime d’un peu plus de 100 % par rapport au cours moyen des actions de Velan à la Bourse de Toronto depuis 30 jours.