Bombardier ne montre aucun signe de ralentissement malgré les signaux d’incertitude économique. L’entreprise québécoise s’attend à accroître ses livraisons d’au moins 12 % cette année et prend de l’avance sur son plan de redressement qui doit culminer au milieu de la décennie.

Le constructeur de jets d’affaires avait déjà donné un aperçu de sa performance pour les trois derniers mois de son année financière terminée le 31 décembre dernier. En faisant le point, jeudi, la multinationale a présenté ses cibles pour 2023. Elle s’attend notamment à livrer au moins 138 appareils des familles Challenger et Global à ses clients – comparativement à 123 en 2022 – ce qui devrait lui permettre de générer des revenus supérieurs à 7,6 milliards US. Cela dépasse de 100 millions US l’objectif fixé pour 2025.

« Nous avons dépassé tous nos engagements, que ce soit sur le plan des livraisons, sur celui des activités de service après-vente en plein essor ou sur celui de la rentabilité », souligne le président et chef de la direction de Bombardier, Éric Martel.

La pandémie de COVID-19 a joué un rôle d’accélérateur pour Bombardier. La crise sanitaire a incité les ultrariches et les nantis à se tourner vers l’aviation privée – que ce soit par l’achat de jets privés ou des exploitants de flotte – pour se déplacer. Le contexte commence cependant à changer.

« Les deux prochains mois pourraient être la première fois depuis 2019 où la tendance comment à se normaliser », souligne la firme WingX, dans une note publiée jeudi.

Au quatrième trimestre terminé le 31 décembre, Bombardier a vu ses revenus bondir de 50 %, à 2,3 milliards US. L’entreprise a affiché un bénéfice ajusté de 211 millions US, ou 2,09 $ US par action. À la même période l’an dernier, il avait été de 80 millions US, ou 74 cents US par action.

Cette performance a surpassé les attentes des analystes sondés par Refinitiv. Ils tablaient sur des recettes de 2,5 milliards US et un profit ajusté par action de 63 cents US.

Pour l’exercice, le chiffre d’affaires s’élève à 6,9 milliards US, en progression de 13 %. Le profit ajusté est de 101 millions US, ou 74 cents US par action, comparativement à une perte ajustée de 326 millions US, ou 3,66 $ US par action, en 2021.