Résultats d’Agropur

Une « bonne santé financière » et une usine vendue 205 millions

Agropur a obtenu environ 205 millions (152 millions US) pour son usine vendue en décembre dernier au Wisconsin, plus récente transaction du redressement en vigueur depuis 2020. Après quelques années plus tumultueuses, la coopérative laitière estime avoir retrouvé une « bonne santé financière ».