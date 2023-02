(Toronto) Canada Goose Holdings a l’intention d’élargir sa base de consommateurs en se concentrant sur les femmes et la génération Z, et en prenant de l’expansion dans de nouvelles catégories de produits comme les lunettes, les bagages et la maison, en vertu d’un plan de croissance de cinq ans.

La Presse Canadienne

Dans des perspectives financières et un plan stratégique publiés mardi, la société a indiqué qu’elle prévoyait également de plus que doubler son empreinte commerciale à partir des 51 magasins permanents à la fin de son plus récent trimestre, de s’étendre sur de nouveaux marchés et d’accroître sa présence en ligne.

Le fabricant de parkas de luxe a dit viser des revenus annuels de 3 milliards d’ici 2028 dans le cadre de son plan de croissance, ce qui représente un taux de croissance annuel composé d’environ 20 %.

La société a ajouté s’attendre à ce que son chiffre d’affaires annuel pour l’exercice 2023 se situe entre 1,18 milliard et 1,20 milliard.

Le chef de la direction de Canada Goose, Dani Reiss, a indiqué que la société prévoyait d’élargir ses catégories de produits, ses zones géographiques et ses capacités « avec un œil attentif sur les investissements là où nous voyons un rendement élevé ».

Il a assuré que l’entreprise voulait protéger la marque Canada Goose tout en offrant une croissance rentable et de grande qualité.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : GOOS)