Tous les magasins Lowe’s au Canada demeurent ouverts, mais « au fil du temps, les magasins Lowe’s au Canada seront convertis à l’enseigne Rona, le tout sans heurts pour la clientèle de rénovateurs et d’entrepreneurs ».

(Montréal) Rona annonce qu’elle redevient une entreprise indépendante à la suite de son acquisition par Sycamore Partners et que les magasins Lowe’s seront convertis « au fil du temps » à l’enseigne Rona.

La Presse Canadienne

En novembre dernier, les bannières Rona et Réno-Dépôt avaient changé de mains une fois de plus, six ans après l’acquisition par la société américaine Lowe’s.

La chaîne de rénovations Lowe’s annonçait la vente de toutes ses activités canadiennes à la société de capital-investissement new-yorkaise Sycamore Partners, pour un montant en espèces de 400 millions US et une contrepartie différée calculée sur le rendement futur.

Le détaillant québécois Rona a indiqué vendredi qu’il continuera d’exploiter et de desservir un réseau de quelque 450 magasins corporatifs et affiliés menant leurs activités un peu partout au Canada sous les enseignes Rona, Lowe’s, Réno-Dépôt et Dick’s Lumber.

Tous les magasins Lowe’s au Canada demeurent ouverts, mais « au fil du temps, les magasins Lowe’s au Canada seront convertis à l’enseigne Rona, le tout sans heurts pour la clientèle de rénovateurs et d’entrepreneurs », a-t-on indiqué dans un communiqué.

Toutes les enseignes de Rona continueront d’offrir les marques privées de Lowe’s et d’honorer les garanties ainsi que les cartes-cadeaux émises par les magasins Lowe’s au pays.

Le siège social de l’organisation demeurera à Boucherville.

Le président de Rona, Tony Cioffi, a soutenu que ce « nouveau jalon » était positif « pour l’ensemble de nos parties prenantes, incluant nos employés, nos marchands affiliés, nos fournisseurs, nos clients, ainsi que les communautés où nous sommes présents ».

« Nous entrevoyons un bel avenir et avons hâte de tirer parti de cette occasion unique pour l’ensemble de nos 26 000 employés de faire rayonner le nom Rona et d’accroître la notoriété de cette marque forte auprès des consommateurs », a-t-il déclaré par communiqué­.

Rona dit maintenir un fort engagement envers son réseau de marchands affiliés Rona ainsi qu’envers ses fournisseurs québécois et canadiens, notamment par son implication dans l’initiative « Bien fait ici », qui vise à encourager l’achat de produits de qualité fabriqués localement.

Le réseau de Rona compte plus de 375 points de vente.