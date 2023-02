Sur une base ajustée, le bénéfice par action de Lightspeed a atteint le seuil de la rentabilité pour le trimestre, ce qui se comparait à une perte ajustée de 7 cents US par action un an plus tôt.

(Montréal) Lightspeed Commerce a affiché jeudi une perte de 814,8 millions US pour son plus récent trimestre, un résultat plombé par une charge de dépréciation hors trésorerie de 748,7 millions US.

La Presse Canadienne

La société montréalaise spécialisée dans les services de commerce électronique a précisé que sa perte par action avait atteint 5,39 $ US pour le trimestre clos le 31 décembre, ce qui se comparait à une perte par action de 65,5 millions US, ou 44 cents US par action, pour la même période un an plus tôt.

Les revenus du troisième trimestre ont totalisé 188,7 millions US, un chiffre d’affaires en hausse par rapport à celui de 152,7 millions US du même trimestre en 2021.

Sur une base ajustée, le bénéfice par action de Lightspeed a atteint le seuil de la rentabilité pour le trimestre, ce qui se comparait à une perte ajustée de 7 cents US par action un an plus tôt.

Dans ses perspectives pour l’exercice 2023, la société a dit s’attendre à un résultat ajusté avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement d’environ 37 millions US. Ses prévisions précédentes visaient une perte d’environ 40 millions US.

Lightspeed prévoit en outre que son chiffre d’affaires annuel se fixera dans le bas de sa fourchette de prévision, qui s’établit entre 730 millions US et 740 millions US.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : LPSD)