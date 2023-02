Chiffre d’affaires et bénéfice net d’Apple en dessous des attentes

(New York) Apple a publié jeudi un chiffre d’affaires et un bénéfice net trimestriels en baisse sur un an et inférieurs aux attentes, qui ont souffert du fléchissement des ventes d’iPhones, le produit vedette de la firme à la pomme.