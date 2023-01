Chute des bénéfices de 69 %

Samsung annonce sa plus importante baisse trimestrielle en huit ans

(Séoul) Samsung Electronics a annoncé mardi que ses bénéfices au 4e trimestre ont plongé de près de 70 %, soit leur plus importante baisse trimestrielle en plus de huit ans, alors que le ralentissement économique mondial a porté un coup aux ventes de puces et produits électroniques.