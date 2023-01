Le géant québécois de l’alimentation et de la pharmacie signale que comparativement au trimestre correspondant de l’exercice précédent, le bénéfice net a progressé de 11,3 %, à 231,1 millions et que par action diluée, la hausse a été de 14,1 %, à 0,97 $.

Metro hausse ses profits et son chiffre d'affaires

(Montréal) La compagnie Metro affiche plusieurs hausses à l’occasion de la divulgation de ses résultats financiers du premier trimestre de l’exercice 2023.

La Presse Canadienne

Le géant québécois de l’alimentation et de la pharmacie signale que comparativement au trimestre correspondant de l’exercice précédent, le bénéfice net a progressé de 11,3 %, à 231,1 millions et que par action diluée, la hausse a été de 14,1 %, à 0,97 $.

Le bénéfice net ajusté a été de 237,6 millions comparativement à 214,2 millions un an plus tôt, alors que le bénéfice net dilué par action ajusté s’est élevé à 1,00 $ comparativement à 0,88 $, soit des hausses de 10,9 % et 13,6 % respectivement.

Le chiffre d’affaires de Metro s’est élevé à 4,671 milliards, en hausse de 8,2 % en un an. Le chiffre d’affaires des magasins d’alimentation comparables a progressé de 7,5 % et celui des pharmacies comparables, de 7,7 %.

La compagnie signale que son panier alimentaire a connu une inflation de 10 %, le même niveau qu’au trimestre précédent.

Le président et chef de la direction de Metro, Éric La Flèche, a observé que les parts de marchés de la compagnie ont augmenté au premier trimestre de 2023 qui a pris fin le mois dernier, malgré un environnement très concurrentiel.

Le conseil d’administration déclare un dividende trimestriel de 0,3025 $ par action, soit une hausse de 10 % par rapport au dividende trimestriel de l’an dernier.

Entreprise citée dans cette dépêche : Metro (TSX : MRU)