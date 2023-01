Sur plus de 1895 incubateurs et accélérateurs, deux installés à Montréal figurent dans le top 10 universitaire d’UBI Global dévoilé ce mardi.

Le Centech affilié à l’École de technologie supérieure et le Centre Dobson pour l’entrepreneuriat de l’Université McGill sont dans le peloton de tête des incubateurs universitaires. Un troisième incubateur canadien, l’University of Toronto Entrepreneurship, figure également dans ce top 10. UBI Global a également retenu deux incubateurs d’universitaire de Turquie. Le Chili, le Portugal, les Pays-Bas, l’Équateur et le Mexique complètent le groupe.

Le Centre Dobson a fait encore mieux en étant inclus dans le top 5 d’UBI Global. Les rangs précis n’ont pas été dévoilés. Fait surprenant, on ne retrouve aucun des pays généralement dominants en technologie dans le top 10 des incubateurs universitaires. Ni les États-Unis, ni la Chine ni l’Allemagne, notamment, ne s’y trouvent.

UBI Global n’avait pas fourni d’explications à La Presse au moment d’écrire ces lignes.

« Il faut une communauté pour transformer une innovation en une entreprise florissante et consciente », a déclaré par communiqué Marie Josée Lamothe, de la direction Centre Dobson. Cet incubateur estime avoir soutenu le lancement de plus de 400 entreprises en démarrage, qui ont levé plus de $2,2 milliards en financement de préamorçage, exercent leurs activités dans 36 pays et ont créé plus de 8000 emplois.

Cérémonie en mai

Du côté du Centech, on évalue également à 400 entreprises technologiques le bilan des cinq dernières années, qui ont généré quelque 2,5 milliards et créé « des milliers d’emplois », selon le communiqué.

« C’est une fierté pour nous de voir le Centech se hisser aussi haut dans ce classement, a commenté Richard Chénier, directeur général du Centech. C’est le fruit d’un travail de fond depuis plusieurs années. »

Le Centech compte notamment parmi ses poulains SPARK Microsystems, Sollum Technologies, Puzzle Medical et Flare Systems.

Pour une dixième année, UBI Global, basé à Stockholm en Suède, a mesuré les performances de centaines d’incubateurs et d’accélérateurs d’entreprises dans plus de 90 pays. Des 1895 programmes relevés, 109 de 56 pays ont été plus finement analysés et ont vu leurs performances notées selon 21 critères. On tient notamment compte du nombre d’emplois créés, des heures de mentorats offertes, des investissements suscités, du taux de survie des entreprises et de leur nombre.

Les incubateurs et accélérateurs ont été séparés en deux catégories, universitaires et privé-public. Les organismes figurant dans les top 5 et top 10 ont été classés par ordre alphabétique. Un classement plus précis sera dévoilé en mai 2023 lors d’une cérémonie officielle à Ghent, en Belgique.