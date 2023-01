L’entrepreneur financier de 78 ans reprend ainsi les guides de Fiera et succède à Jean-Philippe Lemay qui aura occupé le poste de chef de la direction durant un an. Jean-Philippe Lemay s’était joint à Fiera Capital en 2012.

Un remaniement à la haute direction du gestionnaire d’actifs montréalais Fiera Capital ramène le fondateur et président exécutif du conseil d’administration, Jean-Guy Desjardins, au poste de chef de la direction.

L’entrepreneur financier de 78 ans reprend ainsi les guides de Fiera et succède à Jean-Philippe Lemay qui aura occupé le poste de chef de la direction durant un an. Jean-Philippe Lemay s’était joint à Fiera Capital en 2012.

« Nous remercions Jean-Philippe Lemay pour ses services », a simplement déclaré par communiqué David Shaw, administrateur principal du conseil d’administration de Fiera Capital.

« Le conseil a conclu, alors que le secteur de la gestion d’actifs continue d’être confronté à des défis complexes liés au contexte macroéconomique, que Jean-Guy Desjardins possède une expertise unique pour diriger Fiera Capital au cours de cette période. »

Jean-Guy Desjardins a fondé Fiera Capital il y a exactement 20 ans, en 2003.

D’autres changements à la direction sont aussi annoncés lundi.

John Valentini est nommé directeur exécutif, président et chef de la direction de Fiera Marchés privés.

Jean Michel est nommé directeur exécutif, président et chef des placements de Fiera Marchés publics. Auparavant, M. Michel était chef des placements, Marchés publics. Il dirigera désormais également la plateforme des marchés publics de l’entreprise, y compris l’équipe des solutions de portefeuilles.

Peter Stock est nommé directeur exécutif et président de Fiera Gestion privée. Il continuera à diriger les activités de Fiera en matière de gestion privée en Amérique du Nord.

Lucas Pontillo est nommé directeur exécutif et chef de la direction financière mondiale. Il continuera de diriger la fonction des finances de Fiera et sera désormais également responsable des fonctions d’opérations et des technologies à l’échelle mondiale et du programme de gestion du risque d’entreprise de la Société.

Gabriel Castiglio est nommé directeur exécutif et chef de la direction des affaires juridiques mondiale. Il continuera à diriger les fonctions juridiques et de la conformité chez Fiera et sera désormais également responsable de la fonction des ressources humaines à l’échelle mondiale et des initiatives de Fiera en matière de questions environnementales, sociales et de gouvernance et d’investissement durable.

Un comité exécutif de direction composé de Jean-Guy Desjardins et des membres de la haute direction susmentionnés est également constitué.

« J’ai une grande confiance en notre capacité à réaliser notre vision mondiale et notre plan stratégique, à devenir des allocateurs de capital plus efficaces et à réaliser notre prochaine phase de succès et de croissance, tout en créant une richesse durable pour nos clients », commente Jean-Guy Desjardins par communiqué.

« Dans le cadre de mes fonctions de chef de la direction, je serai appuyé par une solide équipe de direction et je continuerai de compter sur notre plus grand avantage concurrentiel, nos équipes dévouées et talentueuses de professionnels des placements partout dans le monde. »

Après avoir débuté sa carrière comme analyste financier et gestionnaire de portefeuille pour une compagnie d’assurance vie, Jean-Guy Desjardins avait cofondé TAL Gestion globale d’actifs en 1972 et en a été le principal actionnaire jusqu’à l’acquisition de la firme par la CIBC en 2001.

Il avait par la suite fondé Fiera Capital, dont l’actif sous gestion se chiffrait à approximativement 158 milliards de dollars en date du 1er octobre dernier.