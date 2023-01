En plus de vouloir attirer les consommateurs en magasin, les détaillants multiplient également les efforts pour offrir un service en ligne efficace et agréable. À ce chapitre, Shop Santé, Simons et la SAQ, trois entreprises québécoises, se classent en tête d’un palmarès pancanadien sur les meilleures expériences de magasinage sur le web.

David’s Tea, Les fermes Lufa et Penningtons, tous des détaillants d’ici, figurent également dans ce palmarès Wow 2022, une étude menée par Léger. Les résultats de l’enquête portant sur les différents indicateurs de performance dans le commerce de détail sont dévoilés ce jeudi.

Shop Santé, entreprise qui se spécialise dans les suppléments alimentaires, tire visiblement son épingle du jeu en ce qui concerne sa stratégie numérique. Le détaillant qui compte plus d’une vingtaine de magasins au Québec figure également parmi ceux dont les publicités en ligne sont les plus intéressantes, selon les répondants interrogés par Léger. Dans un Jardin, avec ses produits pour le corps et le bain, et Chocolats Favoris se distinguent également. « C’est une étude canadienne et les marques qui ressortent ce sont des marques très fortes au Québec », souligne en entrevue Pablo Stevenson, PDG de Ressac, la division de performance numérique de Léger.

« Shop Santé joue énormément la carte de l’humour. C’est une corde sensible au Québec. Notre culture publicitaire est beaucoup basée sur l’humour. »

25 %

Parmi les points saillants qui ressortent de l’analyse présentée par Léger, l’un concerne l’efficacité des stratégies numériques. Ainsi, 1 répondant sur 4 effectuera un achat après avoir été exposé à une publicité en ligne, après avoir reçu un courriel personnalisé offrant des produits susceptibles de lui plaire ou encore après avoir pris connaissance d’une publication sur les médias sociaux.

« Ça démontre que plus on est personnalisé, plus on a la possibilité de convertir la publicité en achat, estime M. Stevenson en faisant référence aux courriels envoyés par les détaillants. Cet outil-là peut anticiper les besoins ou créer un besoin avant même que le consommateur s’en rende compte. »

57 %

Autre donnée intéressante : 57 % des gens seulement estiment avoir été exposés à de la publicité en ligne. « La publicité est de plus en plus naturelle, rappelle l’expert. Elle est super personnalisée donc on a l’impression que ce n’est pas de la publicité. Si j’étais un détaillant ou un annonceur, je trouverais que c’est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la publicité est potentiellement plus efficace. »