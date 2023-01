Shop Santé

Détaillant champion du magasinage en ligne

En plus de vouloir attirer les consommateurs en magasin, les détaillants multiplient également les efforts pour offrir un service en ligne efficace et agréable. À ce chapitre, Shop Santé, Simons et la SAQ, trois entreprises québécoises, se classent en tête d’un palmarès pancanadien sur les meilleures expériences de magasinage sur le web en 2022.