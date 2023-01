Au cours de l’exercice 2022, l’entreprise a réalisé quatre acquisitions, trois aux États-Unis et une autre au Canada. Ensemble, ces quatre transactions génèrent 125 millions en ventes annuelles.

(Montréal) Malgré la hausse des taux d’intérêt qui exerce une pression sur le secteur immobilier, Quincaillerie Richelieu est parvenue à augmenter ses ventes l’automne dernier et à maintenir un bénéfice net stable.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Au quatrième trimestre (terminé le 30 novembre), le bénéfice net attribuable aux actionnaires du fabricant et distributeur de quincaillerie spécialisée a augmenté de 0,8 % à 44,9 millions, a annoncé la société montréalaise dans un communiqué diffusé jeudi.

Les ventes, pour leur part, se sont établies à 457,5 millions, une progression de 14,9 % par rapport à la même période l’an dernier. De cette croissance de 14,9 %, l’entreprise a précisé que 6,7 points de pourcentage étaient liés à ses activités existantes et que 8,2 points de pourcentage étaient attribuables aux acquisitions. En excluant l’effet des devises, l’augmentation totale aurait été de 11,7 %.

Richelieu a précisé que la marge bénéficiaire avant intérêts, impôts et amortissement est passée de 17,9 % à 16,8 %. Cette baisse s’explique par « les marges légèrement plus basses de certaines acquisitions ».

Au cours de l’exercice 2022, l’entreprise a réalisé quatre acquisitions, trois aux États-Unis et une autre au Canada. Ensemble, ces quatre transactions génèrent 125 millions en ventes annuelles.

Après le 30 novembre, la société a réalisé quatre plus petites acquisitions au Canada pour des ventes annuelles d’environ 18 millions. Le président et chef de la direction, Richard Lord, a mentionné que les acquisitions récentes permettent de diversifier l’offre et la clientèle de l’entreprise.

L’action perdait 45 cents, ou 1,22 %, à 36,52 $ à la Bourse de Toronto, en avant-midi.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : RCH)